Governo empossa mais de 130 agentes penitenciários em Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), empossou 133 agentes penitenciários contratados por intermédio de processo simplificado para trabalharem em caráter temporário nas unidades prisionais de Rio Branco.

A solenidade se deu no fim da tarde desta quarta-feira, 14, no Teatro Plácido de Castro, e contou com a presença dos familiares dos novos agentes e de autoridades na área da segurança pública e do Judiciário.

De acordo com a juíza titular da Vara de Execuções Penais, Luana Campos, a contratação desse novo pessoal para atuar nos presídios é um avanço no sistema prisional do Acre. “A missão para esses combatentes não é fácil, mas considero todos vencedores, pois foram escolhidos criteriosamente para atuar nessa nova missão”, destacou a magistrada.

Para o diretor-presidente do Iapen, Martin Hessel, esse novo contingente de servidores do sistema prisional fortalecerá ainda mais a segurança nas unidades prisionais e das pessoas privadas de liberdade, conforme rege a Lei de Execuções Penais.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, diz que é com grande esforço que o governador Tião Viana contrata mais de 100 servidores para o sistema prisional. “Essas pessoas irão fortalecer a segurança em nosso estado, pois trabalhamos em unidade. Seja policial civil, militar ou agente penitenciário, somos todos operadores de segurança”, enfatizou.

Novos desafios

Segundo o agente penitenciário Francilam Rodrigues da Silva, este é um momento crucial em sua vida. “Sei que não será um trabalho simples de executar, mas espero me dedicar ao máximo na execução das minhas obrigações”, declarou.

A agente penitenciária Marinez de Souza Araújo fala da alegria de poder trabalhar. “Estava desempregada, aproveitei essa oportunidade, que graças a Deus deu certo, e hoje comemoro com minha família esse passo importante na minha carreira”, comentou.