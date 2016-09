Operação Êxodo cumpre 94 mandados de busca e prisão no Acre

A Polícia Civil iniciou na madrugada desta quinta-feira, 15, a 1ª Fase da Operação Êxodo, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, distante 640 km da capital. Essa ação é realizada por meio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Decco), em conjunto com o Departamento de Inteligência (DI). O principal objetivo é desarticular a criminalidade no Acre.

A ação é resultado de um planejamento e uma investigação de 12 meses por meio de levantamento minucioso realizado pela Decco, e está sendo executada com a participação direta de 150 agentes, nove delegados e dez escrivães de polícia, dando cumprimento a 94 medidas judiciais, sendo 63 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão.

Os alvos são pessoas em conflito com a lei que agiam na prática de roubo, homicídio, tráfico, associação para o tráfico, associação criminosa, além de ataques contra patrimônios no Acre.

Assessora de deputado Federal também foi presa por envolvimento em facção

Erika Cristina de Oliveira assessora parlamentar do deputado federal Wherles Rocha (PSDB-AC) foi presa, nesta quinta-feira (15), por suspeita de participação em uma organização criminosa que atua no estado do Acre.

“Foi presa uma assessora parlamentar com vínculo formal e um assessor com vínculo informal do deputado federal Rocha. A participação deles está bem delineada na investigação. São integrantes de uma organização criminosa, e fazem parte do alto escalão dessa organização. Inclusive, a própria Erika convocava reuniões e participava ativamente da organização”, disse o delegado responsável pela operação, Alcino Loureiro.

Em nota, o deputado confirmou que a mulher era assessora dele e que desconhecia que Nascimento tinha envolvimento com o crime. “E por fim, o deputado federal major Rocha, policial militar reformado, repele veementemente qualquer intenção de relacioná-lo com ações criminosas”, diz a nota.

Veja a nota do deputado:

1 – O casal trabalhou na campanha de 2014 para a Coligação Aliança Por Um Acre Melhor. Sendo que Mariceudo, popularmente conhecido como Ramosflay, alugou um veículo e sua esposa fazia trabalho de panfletagem;

2 – Em 2016, após um incêndio no bar de propriedade dos mesmos, localizado no Novo Mercado Velho, fato amplamente divulgado pela imprensa de Rio Branco, ambos pediram uma ajuda, enquanto se refaziam do prejuízo causado pelo incidente, e foram atendidos com a contratação de Érika Souza, como assessora parlamentar (informação disponível na Transparência da Câmara Federal);

3 – Ao tomar conhecimento da denúncia, foi solicitado o imediato afastamento da assessora, até que se esclareçam os fatos;

4 – Quanto ao marido da mesma, o parlamentar desconhecia qualquer tipo de envolvimento do mesmo com atos ilícitos ou criminosos e o tinha como um trabalhador, pois este era beneficiário de um box em mercado público municipal.

5 – E por fim, o deputado federal Major Rocha, policial militar reformado, repele veementemente qualquer intenção de relacioná-lo com ações criminosas.