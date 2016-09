7h30 – Café no Mercado do bairro 15

10h – Sessão na Assembleia Legislativa do Acre

14h30 – Entrevista em uma emissora de TV local

15h30 – Caminhada no bairro Sobral ( Concentração: Rua 15)

19h30 – Reunião com apoiadores na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac)