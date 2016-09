Dia de campo divulga método de controle da sigatoka-negra em Manoel Urbano

A Embrapa Acre e a Secretaria de Estado de Agropecuária (Seap) realizam, nesta quinta-feira (15), Dia de Campo sobre o tema “Controle químico da sigatoka-negra para o sistema de produção de banana comprida no Acre”. A atividade acontece a partir das 8h30, no Ramal Extrema, situado no quilômetro 18 da BR-364, município de Manoel Urbano.

Agricultores familiares, técnicos da extensão rural, empresários e agentes de instituições de fomento agrícola vão conhecer como funciona o método de controle da sigatoka-negra, que se baseia na aplicação de uma pequena quantidade de fungicida na folha da bananeira, que age como uma espécie de “vacina”, protegendo a planta do fungo causador da doença.

O método simples e de baixo custo foi desenvolvido pela Embrapa Amazônia Ocidental (Manaus/AM) e adaptado para uso no Acre. Além de demonstrações práticas dessa alternativa de controle individual, os pesquisadores vão abordar práticas de manejo do bananal e orientar sobre como identificar e controlar outras doenças comuns nos bananais da região.

Na propriedade rural onde o evento será realizado são cultivados cerca de 40.000 mil pés de banana D’Angola ou banana comprida, como também é conhecida, e dos tipos prata e maçã. A sigatoka-negra tem causado perdas na produção e prejuízos para o agricultor Lázaro Gomes e outros produtores do município que têm a bananicultura como principal fonte de trabalho e renda.

De acordo com a pesquisadora Sônia Nogueira, quando associado a práticas adequadas de manejo da cultura, além de controlar a doença, o método melhora a produtividade dos cultivos. “A adoção de medidas simples, como a retirada de folhas secas que podem hospedar o fungo e o monitoramento regular do bananal, potencializa a eficiência das medidas de controle. Manejar o bananal é essencial para manter os plantios sadios e produtivos”, explica.

Demanda crescente

A banana é a fruta mais cultivada no Acre e a principal cultura permanente do estado. Embora Manoel Urbano não seja um grande polo produtor, nos últimos anos, a cultura vem apresentando um crescimento significativo na região. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) indicam que a área plantada saltou de 180 hectares, em 2010, para 300 hectares cultivados em 2014, com uma produção anual de 3.600 toneladas da fruta. Esse cenário de crescimento elevou a renda oriunda da cultura de 486 mil para R$1.618.000 reais.

Segundo José Augusto Mendonça, técnico da Seap em Manoel Urbano, como reflexo desses avanços, a cadeia produtiva da banana vem se fortalecendo cada vez mais no município e isto gera uma demanda crescente por conhecimentos especializados para a condução dos cultivos. “Precisamos de tecnologia e informação que promovam melhoria nos cultivos e aumentem a produção de banana. Os ataques da sigatoka-negra estão entre os principais problemas que enfrentamos atualmente”, diz.