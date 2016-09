Presidente da Fecomércio/AC se pronuncia sobre pesquisa divulgada pela CNC

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), Leandro Domingos, se pronunciou, nesta quinta-feira, 15, sobre a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo (CNC) acerca das contratações natalinas. Para o presidente, embora estejamos vislumbrando a retomada do crescimento da economia, não se pode afirmar o mês de dezembro de 2016 possa assinalar esta conjuntura.

Segundo previsões divulgadas no último dia 6, o Natal deste ano deve registrar a segunda queda consecutiva tanto nas vendas quanto nas contratações temporárias, de modo que o recuo, ainda de acordo com a CNC, seria de 3,5% no varejo, o equivalente à movimentação financeira de R$ 32,1 bilhões até dezembro. No caso das contratações temporárias, a confirmação deverá frear a demanda com menos 2,4% de postos ofertados em relação a 2015.

Domingos relembra que a festa natalina sempre foi impulsionadora de vendas do varejo, em todos os ramos do comércio. “Nos últimos anos, a crise econômica que assola o Brasil tem reduzido o poder de compra do consumidor e inibido o consumo”, afirma, complementando ainda que a atual situação indica que ainda teremos um Natal com demanda desaquecida e volume de negócios não muito satisfatórios. “Em face dessa expectativa, acredita-se que a oferta de empregos temporários será ainda menor que no ano passado”, reflete.

Para o presidente, é evidente que alguns fatores poderão ser importantes para o bom comportamento das vendas e contratações temporárias. “Como o pagamento em dia dos salários e do 13º dos trabalhadores, isto tanto no setor público quanto nas empresas”, diz.

Segundo Domingos, as incertezas do consumidor ainda persistem, o que afetaria sobremaneira à economia. “O medo do endividamento ainda ronda as pessoas, e o nível de confiança com a nova política econômica continua baixo. Tudo isso influencia no mundo dos negócios”, finaliza.