Adeus à estiagem de 2016 no Acre e Rondônia! Chuvas volumosas farão os níveis dos rios subirem. Mais chuvas intensas virão nos próximos dias.

As chuvas começaram ontem (14/9/2016) e foram acompanhadas de raios e ventanias. Em algumas áreas, choveu torrencialmente, como por exemplo, em Xapuri, com registro de 84mm, fazendo com que o nível do rio Acre, naquela cidade, subisse 30cm em poucas horas.

Chuvas intensas também caíram na região de Brasileia, com registro de 49,8mm, e em Assis Brasil, com 40,0mm.

Na capital acreana, foram registrados 10,0mm, na região do Tucumã, e 29,4mm, próximo à foz do riozinho do Rola.

Nos municípios de Acrelândia e Plácido de Castro choveu acima de 30mm, conforme nossa estimativa.

Pode-se dar, sem medo de errar, o adeus à estiagem que assolou o Acre neste ano de 2016. A partir de agora, as chuvas, como O Tempo Aqui já havia anunciado, serão frequentes e suficientes para proporcionarem alívio com relação à seca.

No entanto, ainda não começou o período chuvoso, quando as precipitações são diárias na Amazônia sul-ocidental, mas não ocorrerá mais, neste ano, vários dias muito secos.

O nível dos rios não baixará mais do que o recorde atingido recentemente e, a partir de agora, irá aumentar lentamente, inclusive o nível do rio Acre, em Rio Branco.

MAIS CHUVAS INTENSAS NOS PRÓXIMOS DIAS

A penetração de mais umidade do oceano Atlântico e a chegada de outra frente fria de fraca intensidade provocarão chuvas volumosas novamente, no início da próxima semana, na maior parte do Acre

*O tempo Aqui