Mulher Cidadã atenderá Comunidade Cazumbá no sábado

O projeto Mulher Cidadã chega a sua 13ª edição, com atendimentos à comunidade Cazumbá, na zona rural de Sena Madureira, neste sábado, 17. A ação será realizada das 8 às 18 horas, para cerca de 300 pessoas.

Vários atendimentos serão disponibilizados. Entre eles, o do programa Saúde Itinerante, que levará médicos das especialidades de ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica médica, entre outras.

Profissionais de enfermagem, biomedicina e outras áreas da saúde também participarão. A prefeitura de Sena Madureira ofertará atendimentos odontológicos e de vacinação.

Serão ofertados exames de ultrassonografia, preventivo do câncer do colo útero (PCCU), eletrocardiograma e laboratoriais, além da entrega gratuita de medicamentos.

A Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SEPMulheres) realizará atendimento psicossocial, com orientações sobre violência doméstica.

Oficina de artesanato e roda de conversa sobre empreendedorismo serão realizadas pela Secretaria de Estado de Pequenos Negócios (SEPN).

Para atualizar a cadastro das famílias junto ao programa Bolsa Família, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS) levará equipe de atendimento.

Rodas de conversa sobre gravidez na adolescência serão realizadas pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE).

A Defensoria Pública Geral do Estado (DPE) levará atendimento na área jurídica, com atendimento e orientação jurídica ao cidadão em conjunto com análise de abertura de processos.

Mulher Cidadã

O projeto Mulher Cidadã tem como proponente o gabinete da vice-governadora Nazareth Araújo, sendo executado pelas secretarias de Polícia Civil (SEPC), de Segurança Pública (Sesp), de Meio Ambiente (Sema), de Articulação Institucional (SAI), SEDS, SEE, SEPN, Sesacre e SEPMulheres, e Assessoria da Juventude (Assejuv).

Também são parceiros do projeto a Defensoria Pública do Estado (DPE), ICMBIO – Associação Cazumbá e a prefeitura de Sena Madureira.