Comissão de Direitos Humanos realiza palestra sobre Minorias Religiosas

A Comissão de Direitos Humanos com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) e da Escola Superior de Advocacia (ESA), realiza no dia 22 de setembro, a partir das 19h, na sede da OAB, a palestra “Minorias Religiosas: o embate entre evangélicos e religiões afro”.

O evento é direcionado ao público acreano e tem por objetivo ampliar o entendimento sobre o tema dentro da sociedade, disseminando entre os participantes a tolerância e consequentemente o direito de liberdade religiosa transcrito na Constituição Federal.

Entre os participantes, estarão padres, pastores, espíritas, pais de santo e outras demais autoridades religiosas. A palestra será ministrada pelo Doutor em Direito Público, especialista em Direitos Humanos e autor de diversos livros, Antonio Celso Baeta Minhoto, profundo conhecedor desses conflitos.

A inscrição é um 1 kg de alimento não perecível e pode ser realizada na sede da OAB/AC.