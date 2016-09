Mesários que serão treinados devem acessar o curso até o dia 20

Parte dos mesários convocados para atuar no dia das Eleições 2016 deverá fazer treinamento à distância no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio do link https://educacao.tse.jus.br/course/index.php?categoryid=49. Para ter acesso ao conteúdo, o mesário deve realizar cadastro, que inclui dados de identificação, título de eleitor e zona eleitoral.

O treinamento repassa todos os procedimentos que deverão ser adotados no dia da votação, como organização da sala, verificação das urnas, identificação do eleitor e controle do fluxo de votação.

A meta do TRE acreano é capacitar por Educação à Distância (EAD) 458 mesários da 1ª Zona Eleitoral, 576 da 9ª Zona e 460 da 10ª Zona. Até o momento, mais de 500 mesários acessaram a página. O curso deve ficar disponível no site até o dia 20 de setembro.