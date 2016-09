Corpo de Domingos Montagner é encontrado após mergulho no rio São Francisco

O ator Domingos Montagner, que interpreta Santo em “Velho Chico”, morreu aos 54 anos nesta quinta-feira (15), informou a TV Globo. O ator estava desaparecido após um mergulho no rio São Francisco na cidade de Canindé de São Francisco desde 14h30 desta tarde. As equipes de busca encontraram o corpo do ator preso nas pedras a 30 metros de profundidade, perto da Usina de Xingó, em Sergipe. Segundo informações da emissora, ele gravou cenas da novela pela manhã e em seguida entrou no rio.

Ele estava acompanhado da atriz Camila Pitanga, que ao notar que o colega não retornava, avisou a produção, que iniciou imediatamente as buscas pelo ator. Segundo o delegado de Canindé Antônio Francisco Oliveira Filho, Pitanga revelou em depoimento que ela e Montagner estavam de folga das gravações e, depois de almoçar, resolveram mergulhar no rio, num local conhecido como prainha do Canindé.

“Os dois entraram na água e a correnteza ficou forte de repente. Camila nadou rápido e conseguiu abraçar uma pedra. Ela chegou ver o Domingos nadar contra a correnteza, mas ele cansou e afundou,” disse o delegado.

Oliveira Filho também ouviu depoimentos de dois pescadores, que estavam próximos dos atores e foram os primeiros a prestar socorro. Ele confirmou que a região não é apropriada para banho, mas que não há placa de aviso no local. “Não existe placa alertando contra o banho porque todo mundo que mora aqui sabe que é perigoso e também avisa aos turistas”, explicou o delegado, há nove anos da região.

“O local do desaparecimento foi o pior lugar para se tomar banho. Ali há um encontro das águas e formam-se redemoinhos. Realmente é onde o rio é mais complicado, há vários retornos da água” contou o soldado Carlos Santos, da PM de Sergipe e que faz buscas no local.

Um funcionário do restaurante Caçuá, bem próximo de onde os atores estavam, contou ao que ouviu os gritos de socorro da atriz Camila Pitanga. “Primeiro achamos que era alguma gravação da novela. Só demos conta quando ouvimos os gritos de socorro da Camila. Ela estava chorando e desesperada” explicou ele.

Carreira no teatro e na TV

Domingos Montagner nasceu em São Paulo em 26 de fevereiro de 1962. Sua carreira artista começou em 1980, no circo, na companhia de teatro La Mínima.

O ator só foi para a TV em 2008, quando participou do seriado “Mothern”, do GNT. Ele trabalhou em produções como “Força Tarefa” e “Divã” antes de estrear nas novelas em 2011, com “Cordel Encantado”.

Desde então, ele trabalhou em várias novelas da Globo, como “Salve Jorge”, “Joia Rara” e “Sete Vidas”. Ele estava reservado para “O Que nos Une”, novela de Lícia Manzo prevista para 2017.

Considerado um galã das novelas, o ator dizia que o rótulo podia ser traiçoeiro. “Isso não muda muito, pode ser uma armadilha. Não me incomoda mas também não altera em nada. Mas pode reduzir a possibilidade de trabalhar o personagem. Os rótulos reduzem. Sou palhaço também, é uma antítese”, disse ao UOL em 2015.

Nos cinemas, Montagner estreou em 2009, com o filme “Paredes Nuas”. Recentemente, ele pôde ser visto em “Um Namorado da Minha Mulher”, com Ingrid Guimarães. Ele estava no elenco do filme “O Rei das Manhãs”, que deve estrear no próximo ano.

O ator deixa a mulher, Luciana Lima, e os filhos Leo, Antonio e Dante.