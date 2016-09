Coluna Bom Dia

Êxodo

A Operação Êxodo, da Polícia Civil do Acre foi um dos mais duros golpes no crime organizado no Estado, levando para a prisão 63 pessoas ligadas ao Comendo Vermelho e virtualmente desbaratando a estrutura dessa facção no Acre.

Investigação

Foi um trabalho exemplar da cúpula da Segurança Pública, um trabalho de investigação que descobriu as ligações, a estrutura de comando, de apoio, de sustentação econômica, de planejamento e de ação dessa organização e cortou a cabeça criminosa que aterrorizava a comunidade.

Assessores

Claro que não se pode, nem em sonho, ligar o deputado federal Rocha, do PSDB à organização, porque uma assessora direta e seu companheiro, seu cabo eleitoral, estavam nas mais altas posições no organograma do crime e foram para a cadeia.

Cobrança

Mas não deixa de ser curioso que a oposição, tão violenta na cobrança de mais segurança, tão crítica ao questionar as ações do Governo do Estado no setor, tão agressiva a denunciar a insegurança e a violência, abrigasse em seu seio, bem perto de suas estruturas de poder, dois dos principais integrantes da quadrilha.

Rocha

Também é curioso que o deputado Rocha, integrante da “Bancada da Bala” do Congresso Nacional, tão duro ao cobrar penas maiores, rigor absoluto, corte de direitos de suspeitos, crítico do governo do Estado na área da Segurança, desse guarida, sem saber, a dois dos principais comandantes da facção criminosa nacional.

Rabo

Bem que os mais velhos, nossas avós, diziam que antes de criticar o rabo dos outros, é bom olhar o seu próprio rabo. No frigir dos ovos, o deputado Rocha, ao pagar a assessora com recursos públicos, estava financiando o crime, os roubos, o tráfico de drogas, os assassinatos, os incêndios criminosos e a violência generalizada. Ele mantinha o ninho da cobra em seu próprio gabinete.

Culpa?

A rigor, não se pode culpar o deputado por isso, que fique bem claro. Mas é feio cobrar dos outros o que não se consegue deter bem debaixo de seu próprio nariz.

Emenda

Na nota oficial que divulgou, o deputado consegue deixar as coisas ainda piores, ao historiar a longa relação com os dois criminosos. E piora o fato ao afirmar que ambos trabalharam também para Márcio Bittar e Gladson Cameli, como para dividir a culpa.

Elogios

Ficou faltando pelo menos o elogio sincero do deputado à ação da polícia que, além de desbaratar a quadrilha, o livrou de uma criminosa em sua assessoria e de mais um bandido entre seus cabos eleitorais.

Entrevista

Haverá tempo para o deputado tucano fazer esse gesto de grandeza na entrevista que deve dar hoje, na Capital, sobre o assunto. Repete-se: em nenhum momento a coluna aponta culpa no deputado ou qualquer ligação sua com a ação do crime organizado.

Sofisticação

Na análise da Operação Êxodo, chama a atenção o elaborado organograma do crime, com pessoas encarregadas da arrecadação, outras da lavagem de dinheiro em bares e promoções, com os responsáveis pelas ordens aos membros menos qualificados, os recrutadores e os soldados.

Intrincado

Pois o trabalho exemplar da polícia penetrou nesse emaranhado de informações e provocou o maior golpe já feito a uma facção criminosa no Estado.

Retaliação

É possível – e a polícia sabe disso – que ainda possa haver retaliações e atos criminosos por conta da Operação, em represália às prisões. Mas não terão a expressão de tempos anteriores, pois dessa vez a cabeça da hidra parece que foi esmagada.

Cuidado

Mas uma das regras do crime é que, sempre que uma facção cai, outra se levanta em seu lugar. Por isso, é importante manter a vigilância.

Habeas corpus

O TRF- 1, em Brasília, negou Habeas Corpus impetrado pelo prefeito Roney Firmino, de Plácido de Castro, e manteve a prisão dele e dos seus companheiros do Bujari e Santa Rosa. Outras ações devem entrar na segunda-feira, no tribunal.

Candidaturas

Apoiadores de Roney Firmino e de Rivelino Mota consultaram a Justiça Eleitoral sobre eventual substituição de seus nomes nas campanhas eleitorais. Foram informados que não há mais tempo. Agora, só em caso de morte e, mesmo assim, a foto e o nome que apareceriam na urna seriam deles.

Retirada

Não há mais tempo, sequer, de retirar a foto. Eles já não serão candidatos, mas seus nomes e caras estarão lá. Os votos dados a eles, no dia dois de outubro, serão considerados nulos.

Material

Difícil mesmo fica para os candidatos a vereador que carregam o nome de Roney e de Rivelino em seus materiais de campanha, em Plácido de Castro e em Santa rosa. Como deve ser fazer campanha se o santinho mostra o nome do prefeito que está preso por corrupção?

Ibope

O Ibope deve divulgar até o fim de semana a segunda rodada de pesquisa no Acre. A expectativa é grande. O presidente do PT, Ermício Sena, está bastante otimista e até admite pequenas variações dentro da margem de erro como normais.

Última

A última pesquisa do IBOPE, junto com a Rede Amazônia deve sair dia 29, em todas as capitais do país.

Pesquisa

Outra pesquisa, de conceituado instituto local já foi encomendada e deve ser realizada e registrada nos próximos dias, para ser divulgada na próxima semana.

Porto Velho

Há grande expectativa também pela pesquisa de Porto Velho, onde o candidato do PT, Roberto Sobrinho, apareceu na frente no último levantamento.

Avaliação

A avaliação geral do PT, no Acre e no restante do país é que a denúncia atabalhoada dos procuradores da força tarefa da Lava Jato contra o Lula pode ter o efeito inverso ao esperado. As críticas ao desempenho destemperado dos procuradores partiram até de setores radicais contra o PT, que questionaram a falta de provas.

Viralizou

A situação foi tão cômica, que a frase “nós não temos provas, mas temos convicção” viralizou na internet e provocou os mais engraçados memes. Ou seja, virou piada. A opinião é que, quem era contra Lula, continua sendo, quem era a favor, reforçou a defesa.

Lula

E ontem Lula falou. E quando Lula fala, ele é insuperável. Não há um político no país que se rivalize com ele, goste-se dele ou não. E estava inspirado, emotivo e direto.

Solidariedade

O governo do Acre se solidarizou com Lula e o governador disse que estará com ele em qualquer circunstância.

Efeito

O efeito dessa confusão na eleição da Capital deve ser muito pequeno. As discussões na Capital são de outra natureza. Até a oposição reconhece isso.

Soldados

Uma decisão muito importante foi tomada ontem pelo STJ. A primeira Câmara do tribunal decidiu aceitar processo que responsabiliza Brasil e Estados Unidos pelo que foi qualificado de “situação análoga à de escravos” a que teriam sido submetidos os Soldados da Borracha durante a Segunda Guerra Mundial.

Tribunal

Essa decisão poderá chegar às cortes internacionais e se reverter em indenizações milionárias. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul, com mulheres que teriam sido forçadas a se tornarem prostitutas de soldados japoneses. Ganharam uma boa grana, ela e seus descendentes. Não custa sonhar.

Trânsito

A Semana de Trânsito acontece entre os disa 18 e 25 e terá uma série de ações educativas nas escolas e nas ruas. O diretor do DETRAN, Pedro Longo, elaborou um calendário de ações para ajudar à política de conscientização.

Xapuri

Lula citou os tempos em que andou por Xapuri durante a coletiva para rebater as acusações do MPF realizada em hotel de São Paulo. Ele se referia a manter a mesma empolgação ao falar a poucas pessoas ou a uma multidão. Xapuri serviu de exemplo para os discursos que eram feitos para alguns gatos pingados.

Militares

Nada menos que 41 localidades remotas no Estado do Acre vão receber apoio de militares da Marinha, Exército e Força Aérea no apoio logístico das eleições municipais deste ano. Além do efetivo militar, também serão utilizadas aeronaves, embarcações e viaturas para o deslocamento até os locais de atuação das tropas.

Reunião

O governador Tião Viana participou da reunião com o ex-presidente Lula em um hotel em São Paulo. Além dele, estavam os integrantes do conselho político do Instituto Lula e dirigentes petistas.

Correios

Funcionando normalmente já é complicado, em greve é o caos. Mas, os Correios, pelo jeito, não vão parar com a anunciada paralisação dos carteiros. A categoria aceitou a proposta da empresa. Menos mal.

Medina

Fábio Medina Osório, ex-AGU, deve ser convocado para prestar esclarecimentos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, sobre a denúncia de que sua demissão seria motivada pelas investigações que propunha à Lava Jato.

Medina II

De acordo com o deputado Léo de Brito, há cerca de um mês a base governista vem paralisando o andamento da comissão, faltando a todas as sessões. O parlamentar acreano diz que há um processo de “boicote e o governo Temer tem se negado a dar quórum à comissão, prejudicando os trabalhos de fiscalização”.

Eletrocre

Se a Eletroacre não conseguir comprador, será liquidada. O anúncio já foi feito, claro que não oficialmente, pelo governo Temer. Mais uma demonstração do quanto esse governo se preocupa com as questões sociais.