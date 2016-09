Polícia prende em flagrante ladrão que quis ser esperto

Jhon Alison do Sacramento de 26 anos, foi preso na noite desta quinta-feira 15/09, com duas motos furtadas.

Segundo os policiais do Quinto Batalhão, eles foram acionados via CIOSP para atender uma ocorrência de um furto de uma motocicleta no bairro montanhês, ao chegarem no local que seria uma casa segundo os policias, que foram informados pela vítima, que ele estava bebendo na casa de uma amiga quando o acusado teria chegado em uma moto CG placa MZR 3799 de cor preta.

E como Jhon conhecia a mulher da casa o acusado teria entrado e se aproveitou de uma distração da vítima e dono da moto, que estava parada dentro do quintal da casa. Ele olhou viu que a moto CG de placa MZP 4881, vermelha era mais nova e não pensou duas vezes, com a chave na ignição ele pegou a moto e foi embora deixando a outra moto que ele teria chagado na casa.

Quando os polícias chegaram na casa, fizeram uma pesquisa pela placa da moto que o acusado deixou no local, e descobriram que se tratava de produto de furto.

Logo em seguida os policias descobriram que o acusado morava perto do local a onde ele teria levado a moto, no mesmo bairro Montanhês, e foram até a casa da mãe de Jhon, ao chegarem no local, foram informados pela mãe do acusado que ele não estava em casa, mas quando os policiais estavam saindo o acusado chegou na moto que teria acabado de furtar, ele foi preso pelos policias, e levado para a delegacia central de flagrantes.

Selmo Melo