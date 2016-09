Mostra Viver Ciência já foi prestigiada por 25 mil pessoas

Vinte e cinco mil pessoas passaram, segundo os organizadores, no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), onde está sendo realizada a II Mostra Viver Ciência, coordenada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) e a 13ª Semana de Ciência e Tecnologia.

A II Mostra Viver Ciência conta com o apoio de parceiros importantes, como a Ufac, o Instituto Federal do Acre (Ifac), o Serviço Social do Comércio (Sesc), da Indústria (Sesi), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a prefeitura de Rio Branco (PMRB).

No Centro de Convenções, os visitantes têm acesso a muitas atrações, como o planetário móvel, o palco cultural, além de dezenas de estandes onde os alunos de escolas estaduais e também particulares apresentam os seus trabalhos.

A mostra é realizada em um momento em que o Acre se destaca na Região Norte na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), e o governo comemora os avanços da Educação nos últimos anos com um planejamento voltado para a qualidade do ensino.

Os trabalhos apresentados têm os mais diversos temas, como ciência, tecnologia, meio ambiente, física e química, e os estudantes são estimulados a aprofundar a pesquisa, estimulando o conhecimento.

Para o secretário de Estado de Educação e Esporte, Marco Brandão, o sucesso da mostra é parte do trabalho desenvolvido por todas as equipes técnicas e pedagógicas, desde gestores, passando por coordenadores e professores, até chegar ao aluno.

“Vivemos em um século em que é preciso estimular a busca do conhecimento, de um novo sujeito que seja capaz de entender e interpretar o mundo”, declarou o gestor.