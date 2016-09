Crise faz preços dos ingressos caírem no Brasileirão 2016

Levantamento do site Balanço de Bola, de Benny Kessel, revela diminuição no valor do preços dos ingressos do Brasileirão 2016 na comparação com a edição 2015.

No ano passado, durante toda a competição, os bilhetes tiveram preço médio de R$ 37,05. Na atual temporada, até a 24ª rodada, o valor foi de R$ 33,91.

A análise rodada a rodada do portal foi feita até o 21º jogo, com preço médio de R$ 36,23 em 2015 contra R$ 36,03 – a inflação no período foi de 9%.

O ingresso mais caro do torneio corrente é cobrado pelo Palmeiras, com média de R$ 63,23 – em seguida vêm Corinthians e Flamengo.

Entre os grandes, os valores mais baratos são praticados por São Paulo, Cruzeiro e Inter.