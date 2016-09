Tião Viana acompanha avanço no abastecimento de água e na produção rural em Tarauacá

Em agenda em Tarauacá nesta quinta-feira, 15, o governador Tião Viana acompanhou o progresso das obras de ampliação da rede de abastecimento de água do bairro Conquista.

Além disso, acompanhado por gestores da área de produção rural, visitou uma propriedade no Ramal do Socó, Km 7, onde são executados projetos de mecanização agrícola e produção de mudas frutíferas que beneficiam mais de 80 famílias.

Acompanharam as agendas o secretário de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, Lourival Marques, o presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais do Acre, Manoel Cumaru (Fetacre), e o deputado estadual Jenilson Leite.

No bairro Conquista, os trabalhos de saneamento e infraestrutura iniciados em agosto deste ano vão beneficiar 250 famílias. Os primeiros testes de ligação serão iniciados na tarde desta quinta.

“Com a aguerrida equipe do Depasa, nós dobramos a distribuição de água em Tarauacá, e o bairro da Conquista, que era o último da linha geográfica urbana da cidade, agora também está recebendo água todos os dias”, conta Tião Viana.

O pescador José Figueiredo conta que foi o primeiro morador do Conquista, e nos últimos quatro anos o bairro cresceu bastante.

O desenvolvimento é tanto que hoje seria desnecessário o gasto de R$ 7 mil, que teve no passado, para a implantação de um poço que beneficiava a sua e outras sete famílias.

“Isto aqui tem um valor muito grande para todos nós, moradores. Água é vida, é saúde, dignidade, cidadania, né? A partir de agora, a gente passa a viver uma nova fase, com mais qualidade de vida para todos”, observa o morador.

Setor rural fortalecido

Em visita à propriedade rural de Raimundo Chagas Lima, o governador garante mais ações para a mecanização agrícola e para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O Programa de Assentamento reúne 80 famílias na comunidade do Socó, cada uma com dois hectares de terra, onde trabalham a produção familiar, gerando a prosperidade no campo.

“Só aqui nesta propriedade, Raimundo desenvolve um viveiro diversificado com graviola, cupuaçu, pupunha, cacau nativo e o açaí. E o governo se associa agora, mecanizando mais 160 hectares de terra para a comunidade, garantindo, ainda, todo o apoio de estrutura complementar”, destaca Tião Viana.

Para Raimundo Chagas, a ajuda do governo representa muito, pois é com ela que todos ganham a oportunidade de desenvolver suas atividades no campo.

“E não é só isso. Tem a infraestrutura de ramais, que nos ajuda a escoar a produção, além da mecanização e da distribuição de mudas, que o governo tem garantido aqui para a gente. É um novo tempo que a gente vive no campo”, afirma o produtor.