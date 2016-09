Ator Domingos Montagner morreu por afogamento, confirma IML

Os bombeiros do Sergipe encontraram no final da tarde de quinta-feira (15) corpo do ator Domingos Montagner. Ele havia desaparecido após pular para nadar no Rio São Francisco ao lado da atriz Camila Pitanga. As informações são do Jornal Extra.

Uma equipe de pelo menos 15 agentes participaram das buscas pelo ator, que foi levado pela correnteza.

Domingos aproveitou a pausa nas gravações de Velho Chico, novela da Rede Globo, para nadar pelo Rio e acabou se afogando.

A atriz Camila Pitanga estaria “transtornada” com o ocorrido. Domingos tinha 54 anos e fez sua estreia na TV Globo durante Força Tarefa, 2010. Ele deixa mulher e três filhos.

IML

O IML (Instituto Médico Legal) de Aracaju divulgou por volta das 3h desta sexta-feira (16) que a necropsia realizada no corpo do ator Domingos Montagner, 54, confirmou que ele morreu por asfixia mecânica provocada por afogamento.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o IML aguarda o comparecimento de algum parente de primeiro grau ou responsável com procuração assinada para fazer a liberação do corpo.

O corpo do ator chegou na madrugada desta sexta-feira (16) ao IML. Ele morreu afogado após mergulhar de uma pedra no rio São Francisco, na tarde de quinta (15), durante o intervalo das gravações de “Velho Chico”, novela das 21h da Globo.