6h30 – Visita a uma empresa privada

8h – Visita ao Beco da Cobal no bairro Estação Experimental

9h – Vistoria aos serviços de pavimentação de ruas no bairro Vitória

19h – Reunião com apoiadores da produção, pequenos negócios, economia solidária e meio ambiente

20h – Reunião com apoiadores de um candidato a vereador no bairro Aeroporto Velho