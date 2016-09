Sucessão dos prefeitos presos causa problemas no interior

A prisão dos prefeitos do Bujari, Tonheiro e de Santa Rosa, Rivelino Mota provocou grandes problemas nos municípios, especialmente para que se decida quem assume no lugar dos administradores afastados. A situação só é tranquila em Plácido de Castro, onde o vice Francisco Tavares (PP) assumiu o cargo deixado pelo prefeito Roney Firmino, também preso no mesmo esquema de corrupção que os demais.

No Bujari, a responsabilidade pela direção do município recaiu sobre o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Celso Camelo (PRB), mais conhecido como Celso da Codorna. A vice-prefeita da cidade, Edileuza Meneses da Silva, faleceu em junho de 2015, em decorrência de complicações causadas pelo lúpus, doença contra a qual lutou por 10 anos e que ataca o sistema imunológico. O presidente da Câmara Municipal, Adaildo Santos (PT), sumiu da cidade para não ser chamado a tomar posse. Ele é candidato á reeleição e ficaria impedido de disputar o pleito, no dia 2 de outubro, caso assumisse a prefeitura.

Em Santa rosa, o caso é ainda mais complicado. Com o prefeito Rivelino Mota afastado, criou-se um vácuo de poder. O vice, Edileuso Kaxinawa não quer o cargo, pois concorre para vereador nas eleições e, se assumir, fica impedido de se candidatar. O mesmo acontece com o presidente da Câmara Municipal, Marcelinda Nascimento, e o vice dela, James Moura, que disputam a reeleição.

Sem ninguém para substituir o prefeito afastado, a responsabilidade deveria recair sobre o juiz do município. Acontece que Santa Rosa não tem juiz de Direito residente e, diante deste quadro, o juiz de Manoel Urbano, que tem jurisdição no município, poderá ser chamado a tomar posse interinamente, até o fim do ano.

Mudanças

No Bujari, Celso da Codorna anunciou pelo menos duas mudanças no quadro de auxiliares, herdado do prefeito Tonheiro. Ele vai mudar o procurador municipal e nomeou o jornalista e sindicalista Elias Daher para a chefia do gabinete.

Em Plácido de castro, o prefeito interino Francisco Tavares ainda não anunciou nenhuma alteração e em Santa rosa, o vazio de poder na prefeitura paralisa a cidade, além de desorientar os candidatos a vereador que apoiavam a reeleição do prefeito, que agora têm seu nome na cédula, sem que ele possa concorrer ao pleito.