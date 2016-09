Serviços recuam 3,7% no Acre julho, diz IBGE

O setor de serviços no Acre recuou 3,7% em julho no Acre na comparação com o mês anterior. Essa perda só não é maior que a ocorrida em Alagoas, onde a queda foi de 4,7% no período. Bahia teve a terceira maior queda (3,7%). Nos resultados regionais de julho, Mato Grosso foi o onde o setor de serviços mais cresceu: 3,8%. Em seguida vem Pernambuco (2,1%) e São Paulo (1,9%).

Quanto aos resultados sem ajuste, em relação ao mesmo mês de 2015, Roraima foi a única Unidade da Federação com variação positiva, (4,1%). As variações negativas mais intensas foram em Rondônia (-14,0%), Amazonas (-12,5%) e Amapá (-12,1%). Frente a junho, o IBGE registrou, no País, avanço em serviços prestados às famílias (3,2%); outros serviços (1,9%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (0,3%). Os serviços de informação e comunicação não variaram (0,0%), enquanto a atividade de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio recuou (-0,3%). A item atividades turísticas cresceu 0,7%.