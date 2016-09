Simone e Simaria são processadas por fãs

Dois fãs da cidade de Recife (Pernambuco) entraram com ação na Justiça contra as cantoras Simone e Simaria dizendo que foram enganados por elas e pela assessoria da dupla. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (15) na coluna de Fabíola Reipert, no portal R7.

Os dois rapazes, que são um casal, publicaram uma homenagem às cantoras numa rede social no dia do casamento deles. Segundo os fãs, as cantoras viram, gostaram, e responderam oferecendo convites e acesso ao camarim delas em um show de Gravatá, Pernambuco.

Os fãs viajaram de carro de Recife para lá e disseram que a assessora das artistas, que até então conversava com os dois por meio de mensagem de celular, parou de responder e os deixou sem convites para o show.

Simone e Simaria tentaram um acordo judicial e ofereceram quatro ingressos. Eles não aceitaram. Ficou decidido que elas terão de pagar R$ 3 mil de indenização aos rapazes. As moças recorreram da decisão.

Um deles comentou o assunto em uma rede social: