Tite chama Muralha para seleção; T. Silva e Oscar retornam

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira (16) um grupo de 24 jogadores à seleção brasileira para os jogos contra Bolívia e Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2018. Ao todo, foram seis atletas lembrados pela primeira vez pelo treinador.

As novidades foram o goleiro Alex Muralha (Flamengo), o zagueiro Thiago Silva (PSG), o volante Fernandinho (Manchester City), o meia Oscar (Chelsea) e os atacantes Douglas Costa (Bayern de Munique) e Roberto Firmino (Liverpool).

Já em relação à última convocação, cinco nomes ficaram de fora: o goleiro Marcelo Grohe (Grêmio), o zagueiro Pedro Geromel (Grêmio), o volante Rafael Carioca (Atlético-MG) e os atacantes Taison (Shakhtar Donetsk) e Gabigol (Inter de Milão).

Tite explicou que chamou um jogador a mais porque o volante Paulinho, do Guangzhou Evergrande, está suspenso para o primeiro jogo, contra a Bolívia, por acúmulo de cartões amarelos. Ele também falou sobre as novidades na lista.

“Estamos sempre buscando avaliação e acompanhamento do momento. Agora, não atrapalha mais o início de temporada do futebol europeu. Essa é [uma convocação] mais equilibrada. Muitas vezes, eu me sinto cometendo injustiça, mas procurando fazer o correto. Por vezes tenho de escolher um atleta, e dois estão bem. Essa disputa vai para quem está em um momento acima. Como foi com Douglas [Costa] e Taison, como foi com Fernandinho e Rafael Carioca”, disse o treinador.

O duelo com os bolivianos acontece em 6 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal (RN). Já a partida contra os venezuelanos é fora de casa, em 11 de outubro, no Estádio Metropolitano de Mérida.

Confira a convocação completa de Tite:

Goleiros:

Alex Muralha (Flamengo)

Alisson (Roma)

Weverton (Atlético-PR)

Laterais:

Daniel Alves (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luís (Atlético de Madri)

Marcelo (Real Madrid)

Zagueiros:

Gil (Shandong Luneng)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

Meio-campistas:

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Zenit)

Lucas Lima (Santos)

Oscar (Chelsea)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Willian (Chelsea)

Atacantes:

Douglas Costa (Bayern de Munique)

Gabriel Jesus (Palmeiras)

Neymar (Barcelona)

Roberto Firmino (Liverpool)