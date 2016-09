Apenas 2 segmentos caem na passagem de junho para julho

Na passagem de junho para julho, apenas transportes e correio registraram recuo no volume de serviços prestados. A queda no segmento de Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio foi de 0,3%, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada na manhã desta sexta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve crescimento no volume dos Serviços prestados às famílias (3,2%); Outros Serviços (1,9%) e Serviços profissionais, administrativos e complementares (0,3%). O agregado especial das Atividades turísticas cresceu 0,7% em julho ante junho. Com informações do Estadão Conteúdo.