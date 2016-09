Autoridades são homenageadas em aniversário do 4º BIS

A vice-governadora Nazareth Araújo participou na noite de quinta-feira, 15, na sede do 4º Batalhão de Infantaria e Selva (BIS), da formatura em comemoração ao 59º aniversário de criação do Batalhão Plácido de Castro, em Rio Branco.

Ela foi receber homenagem concedida ao governador Tião Viana pelos relevantes e irrestritos serviços à corporação no Acre.

Foram feitas várias homenagens, com diploma de eterna gratidão aos amigos do batalhão e a entrega do mérito Plácido de Castro, que tem como objetivo reconhecer as autoridades civis e militares que no uso de suas atribuições contribuíram para o êxito das diversas atividades desenvolvidas pelo comando.

“São muitos anos de bons serviços prestados à nossa comunidade. É uma parceria de muito sucesso pelo desenvolvimento do nosso estado. Faço sempre questão de ressaltar os relevantes trabalhos em busca da melhoria de vida da população realizados no período da alagação, no policiamento fronteiriço e na salvaguarda dos que ali vivem. Temos muito a agradecer a esses profissionais”, destacou Nazareth Araújo.

O comandante do 4º BIS, Medeiros Júnior falou sobre a atuação do batalhão: “Costumo dizer que o batalhão é genuinamente acreano. Sentimos muito orgulho de estar fazendo parte desta corporação. Este é um dos dias mais importantes do batalhão, o dia do seu aniversário, são 59 anos de trabalho no Acre. Um dia de felicidade, de festa e de orgulho de estar à frente desta unidade e poder contar com parceiros e amigos”, comentou.

“O 4º BIS é um batalhão tradicional do nosso Exército. É um batalhão que tem escrito páginas gloriosas e se tornado motivo de orgulho para quem faz parte dessa corporação”, declarou o comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, general Costa Neto.