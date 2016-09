Justiça eleitoral apura 24 doações irregulares

Ajuíza da 1ª Zona Eleitoral, Zenair Ferreira Bueno, instaurou 24 processos investigatórios para apurar os indícios de suposta irregularidade em doações de campanha aos partidos e candidatos acreanos. A medida foi adotada, depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) detectou operações suspeitas nos relatórios financeiros encaminhados à Justiça Eleitoral por candidatos e partidos no fim do mês passado (último dia 31 de agosto). “Na primeira lista contabilizava 13 casos, mas recebemos uma nova remessa com mais 11 operações suspeitas”, revelou a magistrada.

Segundo ela, os casos que estão correndo sob segredo de justiça, mas antecipou que serão compartilhados com os promotores do Ministério Público Eleitoral (MPE). Se ficar comprovado que a operação buscava burlar o processo eleitoral ou que o dinheiro era resultado de caixa dois, a magistrada antecipou que os responsáveis serão responsabilizados criminalmente, inclusive os candidatos punidos. “Como o sistema é atualizado diariamente, não está descartado a instauração de novos processos”, admitiu Zenair Bueno.

Para preservar a identidade dos investigados, o Superior Tribunal Eleitoral (TSE) não divulgou os nomes dos doadores e beneficiários do esquema ilegal. Porém, foram identificados indícios de irregularidades na movimentação financeira que chegou a casa dos R$ 4.218.370,00, que tinha sido doado por 4.630 beneficiários do programa Bolsa Família. A investigação apontou a existência de 21.072 doadores com indícios de falta de capacidade econômica que, depositaram o montante de R$ 168.336.395,00 a candidatos e partidos nas eleições deste ano.

A triagem apontou a existência de 34 doadores mortos que juntos fizeram uma doação estimada em torno de R$ 57.257,00, conforme o resultado do cruzamento de dados, através do sistema dos órgãos controle externo. Em apenas duas semanas de campanha, foram declarados 114 mil doadores distintos à Justiça Eleitoral, sendo que os indícios de irregularidades chegam a envolver 38.985 doadores.

TRE-AC faz recomendação a doadores

O Departamento de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) orienta que os eleitores que queiram fazer qualquer tipo de doação aos candidatos devem ficar bastante atentos para não ultrapassarem o limite determinado pela legislação eleitoral. O limite de doações para pessoa física, não pode ultrapassar os 10% da renda correspondente ao exercício fiscal do ano anterior (2015).

Portanto, o doador pode até dividir o valor em duas parcelas de 5% para o candidato majoritário e outro proporcional, mas não pode ultrapassar o limite dos 10% da renda estabelecido pela legislação. Se ficar constato que houve má-fé por conta do doador, o Ministério Público Eleitoral (MPE) poderá ingressar com uma representação na Justiça Eleitoral por crime eleitoral. Em caso de condenação, o doador poderá ser multado a desembolsar um valor correspondente a cinco até 10 vezes o valor excedido da doação, inclusive ser punido com uma pena mais dura de inelegibilidade dos seus direitos políticos por um período de até oito anos. (Com informações da Agência do TSE)