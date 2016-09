MPF/AC passará por correição ordinária

Nos dias 21 e 22 de setembro próximos, uma equipe da Corregedoria Nacional do Ministério Público Federal (MPF) estará no Acre para verificar a a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do membro do MPF no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais, bem como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, com objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos órgãos superiores do Ministé- rio público Federal.

As duas unidades do MPF no Acre serão correicionadas, sendo disponibilizado o horário das 14h às 15h do dia 21/9 para que qualquer cidadão possa comparecer perante um corregedor e apresentar sugestão, reclamação ou denúncia quanto à atuação de algum membro da instituição. Em Rio Branco, o atendimento será na sede do MPF/AC, à Alameda Ministro Miguel Ferrante, 340, bairro Portal da Amazônia.

Em Cruzeiro do Sul, o atendimento acontece na sede da unidade na Cidade da Justiça, na Br-307, nº 4090, no bairro Boca da Alemanha