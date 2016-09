Semana Nacional do Trânsito começa na próxima segunda

A Semana Nacional do Trânsito (SNT) terá início no Acre na próxima segunda-feira (19). Com a temática “Eu Sou Mais um Por um Trânsito Mais Seguro”, a programação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran AC) afirma que este ano não haverá o foco para um público específico, no entanto, a campanha pretende trabalhar a reflexão de todas os cidadãos envolvidos no trânsito. A abertura das Semana será na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), no Centro da capital.

Durante o evento serão realizadas ações em Rio Branco e no município de Cruzeiro do Sul. O enfoque para conscientizar a conduta dos pedestres, a atravessarem somente na faixa de pedestres, aos condutores para respeitarem as sinalizações e aos motociclistas a serem mais prudentes nas ruas serão pontos a serem trabalhados durante a Semana. O encerramento será no domingo (25).

Para o diretor geral do Detran AC, Pedro Longo, cada semana promovida pelo órgão é uma oportunidade de ensinar os condutores, ainda que seja também uma transformação cultural dos acreanos.

“Em outras ações nacionais aqui no Estado trabalhamos muito a questão do respeito a faixa de pedestres e já é possível notar uma mudança, muitos cidadãos chegam aqui no Detran e comentam que os motoristas param mais, respeitam mais e é isso que queremos, melhorar o trânsito e educar os condutores” explica.

Na Semana serão promovidas atividades lúdicas e instrutivas em escolas, blitz educativas, palestras em empresas e instituições, apresentações artísticas, uma caminhada em alusão ao Dia Mundial Sem Carro, entre outras atividades. Ainda segundo o diretor, um trabalho preventivo feito pelo Detran AC, para que futuros motoristas se tornarem mais conscientes e defensivos no trânsito, também ocorrerá durante a programação.

Para a psicóloga recém habilitada, Sara Valle, de 25 anos, a campanha é válida, no entanto precisa ser feita de forma mais assertiva a garantir que todos sejam educados e conscientizados de seus papéis e responsabilidades no trânsito. Há um mês habilitada, Sara defende uma conscientização instruída para todos.

“Não adianta nada focar só no condutor, por mais que ele sempre dirija de forma defensiva, o pedestre também tem uma certa culpa porque geralmente ele está atravessando de forma desatenta ou fora das faixas, o que dificulta muito porque nós nem sempre podemos frear na hora, as vezes não tem como ter esse controle do carro”, afirma.

Ainda para Valle a Semana também poderia dar ênfase sobre o uso dos itens de segurança, não apenas como forma de punição para aqueles que não estiverem usando de forma correta, mas sim sobre a questão do cuidado para com a própria vida e a segurança dos passageiros.

“O motorista tem um problema muito sério que precisa ser trabalhado, porque não é só o cuidado com a vida dele e de quem é caroneiro, é com os outros condutores ao seu redor e também o pedestre. Então essa campanha tem que ser feita de mão dupla, tanto para o pedestre, quanto para o motorista, porque há erros, falta de paciência e descontrole das duas partes”, finaliza.