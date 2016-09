Acre registra quase 6 mil queimadas no primeiro semestre

De janeiro a agosto, foram registradas mais de cinco mil e setecentas queimadas, entre urbanas e rurais. A operação “7 de Setembro” segue combatendo incêndios no estado.

Essa semana, Sena Madureira, a segunda cidade no ranking de focos de calor, recebeu reforço na luta contra as chamas.

Para queimadas em áreas de reserva legal, a multa é de 5 mil reais por hectare. No caso de queimada em áreas sem autorização legal a multa varia entre 300 a mil reais. E se a queima for em área de conservação, a multa passa de mil reais também por hectare. Dependendo da infração, a propriedade fica embargada.

O relatório aponta que, com o resultado neste ano, o Acre é o 7° estado do pais com mais queimadas. Somente na primeira quinzena deste mês, o Inpe identificou 2.994 focos de incêndios.

O Inpe mostra que Feijó e Sena Madureira, no interior do Acre, ficaram entre os 10 municípios brasileiros com mais focos de queimadas nos primeiros 15 dias deste mês. O primeiro teve, até a quinta-feira (15), 515 focos, representando um crescimento de 230% em relação ao mês de agosto, que teve 156 queimadas. Sena Madureira registrou 488 focos, um percentual de 857% no mês. Em agosto, a cidade registrou 51 queimadas.