‘Negligência’ é o principal motivo de afogamentos no Acre

Um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros mostrou que, durante sete meses, houve o registro de sete mortes por afogamento no Vale do Juruá.

O dado diz respeito ao período entre 1° de janeiro a 11 de setembro. A principal causa, segundo os Bombeiros, é a falta de cautela dos banhistas.

A última morte ocorreu no domingo (14) quando o jovem Joelbison Oliveira, de 28 anos, morreu afogado no Rio Juruá enquanto, segundo a família, tentava atravessar o rio em Marechal Thaumaturgo, interior do Acre. Uma semana antes, no dia 7 de setembro, Francisco Chagas Rodrigues, de 46 anos, morreu afogado em um igarapé enquanto pescava.

O major Cláudio Falcão alertou a população sobre os cuidados para quem deseja tomar banho em rios, açudes e igarapés. “A primeira coisa é em relação à segurança. Dificilmente acontece esse tipo de acidente se houver segurança. Para quem anda ou pilota embarcações não deve faltar o colete salva-vidas, então, é obrigatório que se utilize o colete”, disse.

Falcão falou ainda para que que as pessoas não façam uso de bebidas alcoólicas e todo o cuidado com crianças. “Também evitar entrar no rio assim que termina de comer porque os reflexos estão todos retardados, com as crianças não deixar nenhum um minuto a criança sem a presença de um adulto”, disse. Com informações do G1