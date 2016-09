Tião Viana vistoria obras da Maternidade e do Instituto Socioeducativo

O governador Tião Viana esteve em Feijó na quinta-feira, 15, onde, junto com sua equipe técnica, acompanhou os avanços nas obras de ampliação da Maternidade e do Instituto Socioeducativo (ISE), que se encaminham para a fase final de execução.

Acompanharam as agendas o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Leonardo Neder, o diretor executivo de Obras, Átila Pinheiro, o diretor-presidente em exercício do ISE, Antônio Azevedo, e o representante da unidade local, Jonas Aguiar.

Só na Maternidade, o investimento é de mais de R$ 1,1 milhão nesta primeira etapa. Com quase 80 por cento dos serviços concluídos, a previsão do governo é de entregá-la em até 30 dias.

“A fase é de finalização. Temos 30 dias para a entrega da parte de ar e refrigeração e dos últimos equipamentos. Estamos concluindo, ainda, a licitação dos móveis. Ao todo, serão dez leitos de obstetrícia e quatro salas de parto humanizado nesta primeira etapa. Outra fase inclui R$ 2,8 milhões, que nós temos destinados para a reforma de todo o hospital regional de Feijó”, explicou Tião Viana.

Neder destacou que os serviços principais já foram concluídos e que a empresa executora das obras está avançando nas demandas de acabamento.

“É uma obra que possui recursos da União, mas com uma grande contrapartida do Estado, que resulta, ao todo, em quase R$ 4 milhões, se somadas as duas etapas”, conta o gestor.

Obras do ISE em ritmo intenso

Já no ISE, as obras avançam em ritmo intenso. A empresa executora das obras prevê a conclusão dos serviços dentro de 40 dias.

“Em breve iremos entregar essa unidade, que vai acolher todos os jovens que estão em regime de internação por infração cometida aqui em Feijó. Uma etapa muito importante de humanização e fornecimento de melhores condições de trabalho para os agentes que cuidam, protegem e têm o dever de zelar por essa atividade”, destacou o governador.

O diretor-presidente em exercício do ISE contou que a unidade representa um ganho para o município, com capacidade de comportar quase 40 adolescentes nos alojamentos.

“Sensível à nossa necessidade, o governador deu toda a atenção a essas obras, e cada vez mais estamos perto de concluí-las. Aqui os adolescentes cumprirão suas medidas num ambiente bem estruturado”, pontuou Azevedo.

O diretor da unidade local destacou as condições atuais de trabalho e a importância da nova unidade. “Com essa nova unidade, teremos um alívio imediato para trabalharmos em conformidade com as normas estabelecidas”, disse.