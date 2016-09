TRE leva palestra sobre voto, cidadania e política para a Cidade do Povo

A Escola Judiciária Eleitoral Evandro Marques de Souza (EJE) foi convidada pela Defensoria Pública do Estado do Acre, por meio da Coordenadoria do Núcleo de Cidadania, a participar do projeto Defensoria Pública Amiga da Escola, na Cidade do Povo.



O encontro foi realizado nesta sexta-feira, 16, e contou com uma palestra sobre voto e questões relacionadas à cidadania e política, ministrada pela servidora da Escola Judiciária Eleitoral, Deborah Karen.

Para ela, o tema do debate foi oportuno, tendo em vista a proximidade da realização das Eleições 2016 e serviu para esclarecer dúvidas dos cidadãos daquela comunidade. Além da palestra, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre contribuiu com o projeto levando uma urna preparada para simular o voto dos eleitores presentes.