Inquéritos instaurados a pedido MPAC revelam esquema de corrupção envolvendo prefeitos

A Operação Melinoe, desencadeada pela Polícia Federal no dia 14 deste mês, quando três prefeitos de cidades acreanas foram presos preventivamente, é resultado de investigações iniciadas a partir de pedidos de instauração de inquéritos policiais formulados pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Os prefeitos de Plácido de Castro, Bujari e Santa Rosa do Purus são acusados de comandar um esquema de fraude em licitações. Além deles, três servidores públicos também foram presos e na mesma operação foram cumpridos mandados de condução coercitiva, de busca e apreensão de bens, valores e documentos, e de bloqueio de ativos.

“As investigações que ensejaram as ações foram iniciadas a partir de pedidos de instauração de inquéritos policiais formulados pelo Ministério Público e se desenvolveram sob a supervisão do Tribunal de Justiça, sendo a Polícia Federal a responsável pela execução dos atos de investigação”, diz o procurador de Justiça Álvaro Luiz Pereira, que recebeu delegação do procurador-geral Oswaldo D’Albuquerque para adotar as providências processuais cabíveis, incluindo a propositura de ação penal.

Os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, fraude a licitações, peculato, falsidade ideológica, corrupção passiva/ativa e lavagem de dinheiro.

Membro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o procurador explica que os pedidos de prisão preventiva e demais medidas cautelares foram formulados pelo MPAC e pela Polícia Federal, e deferidos pelo Tribunal de Justiça do Acre.

A investigação mostrou que no esquema eram expedidas notas fiscais de serviços que não eram prestados. A ação trata-se da segunda fase da Operação Labor, iniciada em julho deste ano, e que revelou o conluio de empresários individuais que se utilizavam de empresas diferentes para fraudarem licitações e até direitos trabalhistas.