Justiça Federal determina liberação sobre pensão vitalícia de soldado da borracha

Justiça Federal determina à UNIÃO e ao INSS que deixe de aplicar portaria e instrução normativa que, em sede administrativa, vedavam a acumulação de pensão mensal vitalícia de soldado da borracha com qualquer outro benefício de prestação continuada.



O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação civil pública, autuada sob o n. 4485-40.2016.4.01.3000, deduzindo pretensão contra a UNIÃO e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da aplicação do disposto no art. 3°, §2°, da Portaria MPAS n. 4.630/90 e no art. 528, inc. IV, da IN/INSS n. 77/2015.

Requereu ainda que seja determinado ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, restabeleça nacionalmente todos os benefícios/pensões de soldado da borracha e os benefícios de prestação continuada, previdenciários ou assistenciais que tenham sido suspensos, cancelados ou tiveram sua concessão indeferida administrativamente com fundamento na vedação de cumulação prevista nos dispositivos infralegais retrotranscritos.

