Polícia Militar apreende escopeta e veículo furtado no 2º distrito da capital

Homens do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreenderam na tarde desta sexta-feira, 16, uma escopeta, um automóvel com restrição de furto e vários objetos produtos de roubo. O fato ocorreu na Rua 10 de Junho, bairro Casa Nova, região do 2º Distrito da capital.

A guarnição de Rádio Patrulha (RP) realizava patrulhamento de rotina ao longo do Ramal do Macarrão, quando avistou um veículo Honda/Civic de cor prata, placa OXP final 77, com restrição de furto, ocupado por cinco cidadãos em fundada suspeita, saindo do ramal.

Os militares deram ordem de parada ao veículo, que desobedeceu e empreendeu fuga. A guarnição iniciou um acompanhamento pela BR 364, sentido Porto Velho, quando os autores após entrarem em um ramal, abandonaram o veículo e adentraram na mata.

Na busca foi encontrado no interior do veículo, uma escopeta, um televisor, perfumes, tênis e algumas peças de roupas. Os ocupantes do automóvel conseguiram se evadir. Os objetos foram entregues na Delegacia de Combate ao Roubo e a Extorsão (Decore) da Polícia Civil.