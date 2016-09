Corpo de Bombeiros Militar realiza simulado envolvendo Produtos Perigosos

Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com o SAMU e IBAMA, realizou simulado envolvendo produtos perigosos.

Na simulação, ocorreu um acidente com um caminhão de transporte de combustível (diesel), onde este colidiu com uma árvore, provocando incêndio no seu motor, simultanemante com vítima (motorista) que ficou preso às ferragens. Desta maneira o CBMAC foi acionado para atender esta ocorrência.

“É muito importante este tipo de exercício, a fim de termos a noção exata de como estamos atuando, o tempo-resposta, ás técnicas utilizadas, a integração com outros órgãos e sentir o “calor” de perto.” – relatou o Major BM James Clei, responsável pelo treinamento. Participaram deste simulado aproximadamente 30 pessoas, entre militares e civis