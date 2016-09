Corpo de Bombeiros Militar participa da Feira “Viver Ciência” na UFAC

O Corpo de Bombeiros Militar participou, nos dias 14 e 15 de setembro, da Feira “viver ciência” na UFAC.

Para a ocasião foi montado uma Tenda onde foram expostos diversos materiais de Combate a incêndios, Salvamentos, atendimento pré-hospitalar, viaturas, barco, vídeos e o famoso backdrop para que os visitantes pudessem registrar o momento com os militares do CBMAC.

Foi um sucesso total. Com um público estimado em 23.000 pessoas, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 3.500 visitações em sua barraca. A intenção da Corporação é aproximar-se cada vez mais do público, levando informações e demonstrando os equipamentos que dispõe para as diversas missões que realiza.