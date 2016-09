Coluna Bom Dia

Primeiro turno?

Parece que a eleição na capital caminha para a definição já no primeiro turno. A pesquisa do IBOPE, divulgada ontem pela Rede Amazônica, aponta que Marcus Alexandre cresceu cinco pontos desde o levantamento anterior e alcança agora 62% das intenções de voto.

Subiu

Tal qual massa de pão, quanto mais os adversários estão batendo e subindo o tom das críticas, parece que mais o candidato cresce na pesquisa. Ele tem mais que o dobro das intenções de voto de sua adversária, Eliane Sinhasique, que caiu um ponto, dentro da margem de erro, passando de 28% para 27%.

Administração

Marcus Alexandre cresceu também na avaliação de sua administração, agora aprovada por 65% dos cidadãos, contra apenas 6% que desaprovam. São números robustos, definitivos.

Acerto

O que mostra a pesquisa? Em primeiro lugar, um acerto total na campanha do candidato da Frente Popular: para cima, debatendo problemas, popular, de cara com o povo, sem ranço, sem politicagem, sem agressões, sem cara feia.

Moderna

Uma campanha moderna, que sabe aproveitar as redes sociais, as novas mídias, a mobilização dos apoiadores, os eventos virtuais, o compartilhamento de informações. Ou seja, tudo o que a campanha dos adversários não é.

Nervosa

Quando o PMDB começou a subir o tom contra Marcus Alexandre, não faltaram alertas de que a campanha estava errada, que não daria certo, que os tempos são outros, que o povo não quer saber nem de briga nem de cara feia. Mas, quem manda no PMDB ainda são os velhos caciques, dos tempos analógicos, dos comícios, da janela do deputado Raimundo Melo, dos velhos currais que já não existem mais.

Acusações

Enquanto Eliane insiste em esgrimir acusações, em se fazer de vitima, em vez de debater planos de governo, propostas para a cidade, o prefeito carrega a campanha no tom adequado, de participação e festa.

Temas

Ontem, por exemplo, seu programa debatia questões como o transporte coletivo, mostrando os novos terminais, lembrando os corredores de ônibus, a passagem a R$ 1 para estudantes. Tudo em um tom leve e didático, com ritmo forte, de bem com a vida. E com direito a uma boa participação do senador Jorge Viana.

Explicações

Hoje será o dia da ladainha dos que vão bater na tecla de que o IBOPE não acerta uma no Acre, que isso e aquilo. Mudar os rumos da campanha, isso Eliane não fará. Pode-se esperar, ao contrário, mais agressividade.

Interior

A avaliação do PT, em conversas ontem à noite com o presidente Ermício Sena, é que o bom desempenho de Marcus Alexandre na Capital pode se irradiar para o interior, ajudando os candidatos da Frente Popular em vários municípios.

Influência

Um analista político respeitado disse ontem à coluna que o desempenho de Marcus Alexandre está ligado, também, de forma conjunta, ao bom desempenho do governador Tião Viana, que hoje ostenta índices de aprovação na casa dos 70%. É verdade.

Tião

O governador não para um minuto. Este fim de semana, foi de Tarauacá para Epitaciolândia. De lá, vai para outras cidades, impulsionando candidatos da Frente Popular. O governador está otimista.

Rocha

Não deu para entender a entrevista do deputado Rocha. A Polícia Civil prende mais de 60 bandidos, desmonta uma organização criminosa no Acre e ele, logo ele, um deputado ligado à Segurança Pública reclama? Pede a intervenção da Polícia Federal?

O que quer?

Ou ele defende sua assessora, sustentando sua inocência – e nesse caso volta atrás na demissão – ou concorda com a polícia, mantém a demissão e ainda agradece por ter sido alertado de que estava com uma bandida em sua equipe. Simples assim.

Sem acusações

O fato de uma assessora do deputado ser presa na operação foi tratado como devia ser, como um caso jornalístico. Em nenhum momento, em nenhum órgão de imprensa, em nenhum comentário na Internet, em nenhuma declaração de policiais se viu a mais remota acusação de que o deputado poderia estar envolvido com o esquema desbaratado.

Imaginação

Se o deputado pensou isso, se viu fantasmas desse tamanho, é porque está mal intencionado. E por causa disso, não precisa por em dúvida um trabalho exemplar da polícia acreana. Dizer que não foram apresentadas provas é fazer o jogo dos bandidos, é dar argumento para advogados dos criminosos. Não é assim que se faz.

Culpa?

Ninguém tem culpa de contratar uma pessoa que depois se mostra de conduta questionável. E isso precisa valer para a oposição e para que ela reflita quando o caso acontece no governo. Cada um que responsa por si. O caráter é individual e não coletivo.

Carapuça

Não se consegue entender porque o deputado Rocha vestiu essa carapuça que não era para ele, que nada tem a ver com seu trabalho parlamentar. O momento, isso sim, é de apoiar a Segurança Pública, a mesma que o deputado diz defender.

Crime

Rocha fez sua parte, antes: de posse da informação de que uma assessora estava envolvida em coisa errada, demite-se a servidora e pronto. O show midiático de ontem pegou mal, foi sem propósito.

Resposta

Por isso mesmo, o deputado levou uma resposta dura, mas necessária da Associação dos Delegados. E muitos comentários negativos entre a própria Policia Militar, um de seus redutos políticos.

Sozinho

A situação foi tão esquisita que não se viu um único político de oposição se solidarizar com Rocha. Mais uma vez, ele ficou como voz isolada. Quem iria querer se misturar com uma coisa dessas?

La e cá

Há gente na oposição acreditando que um eventual indiciamento de Lula pode ainda influenciar as eleições da Capital. Sonho vão. O eleitor sabe bem diferenciar as coisas.

Emprego

O Brasil perdeu mais de 1,5 milhão de empregos no ano passado, por causa da crise. Entre os estados, três foram exceção, por criarem empregos em vez de cortar vagas: Roraima, Acre e Piauí.

Segundo

O Acre ficou em segundo lugar entre esses três, com 2,14% de aumento de postos de trabalho. E isso não é um fato isolado. É fruto de uma estratégia de geração de empregos do governo, de programas estruturantes.

Poucos?

Os críticos vão dizer que isso representa muito pouco. Estão errados. Tudo é do tamanho do Acre. Houve, de fato, incremento de vagas no Estado e isso é que importa. No conjunto, não se cedeu ao desemprego no Estado, quando o país afunda na recessão.

Agricultura

Foi na Agropecuária, principalmente, e na Construção Civil que essas vagas apareceram. Exatamente os dois setores em que o governo mais investe. Coincidência? Não. Trabalho.

Emergência

Não se sabe se o Acre vai aderir à decisão de 14 governadores de decretar estado de emergência econômica na próxima semana. Há posições a favor e contrárias em todos os setores e dentro do governo, que estuda o melhor caminho.

Em dia

É preciso, mesmo pelos mais renitentes críticos, reconhecer uma verdade: durante essa crise brava, o estado não atrasou um único dia os salários dos servidores públicos. E isso não é pouca coisa, não. Gigantes como Rio de janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão parcelando salários.

Lá e cá II

Em Minas Gerais, quem ganha mais de R$ 6 mil só recebe o salário do mês depois do dia 20. Aqui, corta-se na carne, nas gratificações, nos cargos comissionados, mas a grana chega no dia certo.

Rondônia

Em Rondônia, o IBOPE apontou que Léo Morais, do PTB e Mauro Nassif, do PSB, estão com 21% das intenções de votos e Roberto Sobrinho, do PT, que liderava, caiu para 16%. Mas, todos estão em empate técnico, pois a margem de erro é de 4%.

Ruim

Parece incrível a subida de Nassif, considerando que sua administração é reprovada por 53% da população.

Fuga

A nota ruim do dia ficou com a fuga de detentas do péssimo presídio de Sena Madureira, que já chegou a ser interditado.

Saúde

O ex-deputado Marcos Afonso aderiu a um ´projeto saúde´, levando sua esposa, que é especialista em culinária, a elaborar pratos adequados para esse propósito porém com toques de sofisticação. Deu tão certo que ela decidiu participar de um concurso de receitas e agora está na final do prêmio e pode ganhar uma viagem a Paris. Chique.

Senadora

Estão dando uma ênfase grande às viagens que a ex-senadora Heloísa Helena vem fazendo com Marina Silva pelo país. As duas não se descolam e já há confirmação de que Helena será candidata a senadora pela Rede Sustentabilidade.

Via Verde

Alô, comandante Júlio Cesar: a coluna recebeu mais uma denúncia de assalto nas redondezas do Via Verde Shopping. Uma estudante viu quando um homem sacou de uma arma, colocou na barriga de um jovem e levou o que pode. Tem sido frequente esse tipo de crime naquela região.

Via Verde II

A Via Verde está escura, o que facilita a ação dos marginais. É o que reclamam estudantes e trabalhadores. Além disso, os moradores são sistematicamente perturbados pelos rachas de motos barulhentas e o som alto dos veículos que estacionam em um posto de gasolina próximo do shopping.