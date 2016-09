IBOPE: Marcus Alexandre cresce ainda mais, chega a 62% e pode vencer no primeiro turno

A Rede Amazônica de Televisão divulgou ontem a nova pesquisa IBOPE que confirma a possibilidade de Marcus Alexandre ser eleito prefeito da capital já em primeiro turno. Segundo o levantamento, Marcus Alexandre tem 62% das intenções de voto contra 27% de Eliane Sinhasique (PMDB). Com relação à pesquisa anterior, divulgada dia 29, Marcus Alexandre subiu cinco pontos percentuais, de 57% para 62%, Eliane caiu um ponto, de 28% para 27%. Raimundo Vaz registrou agora 3%, queda de um ponto em relação ao levantamento anterior e o professor Carlos Gomes, REDE, subiu um ponto, marcando agora 2%.

Veja os resultados:

Marcus Alexandre (PT) – 62%

Eliane Sinhasique (PMDB) – 27%

Raimundo Vaz (PR) – 3%

Carlos Gomes (Rede) – 2%

Branco/nulo – 4%

Não sabe/não respondeu – 2%

A pesquisa do IBOPE ouviu 602 eleitores entre os dias 11 a 14 de setembro. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) sob o protocolo Nº AC-00758/2016.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados são perguntados sobre a intenção de voto sem a apresentação dos nomes dos candidatos, Marcus Alexandre é mencionado espontaneamente por 57% dos rio-branquenses, e Eliane Sinhasique, por 21%. Raimundo Vaz, por 1% e Carlos Gomes por 1%. 13% declaram não saber em quem votar ou não responderam, enquanto 6% declaram que pretendem votar em branco ou anular o voto.

Marcus Alexandre passou a ser, também, o candidato com menor rejeição, com 18% dos eleitores afirmando que não votariam nele. Eliane Sinhasique é rejeitada por 30%, Raimundo Vaz, por 47% e Carlos Gomes, por 48%.

A avaliação da administração de Marcus Alexandre também cresceu entre as duas pesquisas. Agora, os números são os seguintes:

Como você avalia a Administração de Marcus Alexandre?

- Ótima/boa – 65%

- Regular – 28%

- Ruim/péssima – 6%

- Não sabem avaliar – 1%

O IBOPE ainda pesquisou a possibilidade de um segundo turno entre Marcus Alexandre e Eliane Sinhasique. Os números seriam os seguintes

SEGUNDO TURNO

Marcus Alexandre – 65%

Eliane Sinhasique – 29%

Branco/Nulo – 3%

Não sabe/não respondeu – 3%

