“Buldogue” leva três tiros em tentativa de homicídio na Sobral

Anderson Cunha da Silva de 41 anos, vulgo o “Buldogue”, estava conversando com um amigo na rua das flores no bairro João Paulo, na baixada da Sobral, quando dois homens em uma motocicleta CG de cor preta, se aproximaram e fizeram cinco disparos de revolver contra Anderson, que foi atingido com pelo menos três tiros sendo dois no tórax e um na mão direita. Logo depois de tentarem contra a vida de “Buldogue” a dupla fugiu.

Populares acionaram o SAMU que fez o resgate da vítima, ele foi levado para o pronto socorro de Rio Branco onde segundo o médico, o caso dele e grave.

Policias militares do Terceiro Batalhão estiveram no local colhendo mais informações na tentativa de prender os acusados que tentaram contra a vida de Anderson, que já e um velho conhecido da polícia, ele já foi preso por tráfico de drogas. O caso será investigado pela delegacia da terceira regional.

Selmo Melo