Escola Getúlio Vargas conquista o melhor resultado do Ideb

Após a divulgação do último resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que colocou o Acre como primeiro lugar da Região Norte no ensino fundamental I e II, o governador Tião Viana visitou na sexta-feira, 16, em Brasileia, a Escola Pública Estadual Getúlio Vargas, detentora da maior nota do estado no ensino fundamental I: 7,6.

A Getúlio Vargas tem motivos de sobra para comemorar. Localizada no centro de Brasileia, vítima de duas alagações e com a reforma terminando, a instituição de ensino nunca permitiu que suas atividades educacionais recuassem, tornando-se um exemplo.

Além da visita, Tião Viana anunciou a entrega de 10 computadores para a escola, um plano de aperfeiçoamento para os professores e aulas extras de inglês e matemática para o próximo ano, além de se comprometer a iniciar um projeto para que no futuro, a Getúlio Vargas possa vir a ser uma escola modelo, com laboratórios e quadra poliesportiva.

“O que nós fazemos aqui é aproximar o sonho da conquista, e para isso temos que enfrentar e superar os desafios de expandir a educação no Acre. Em troca, só pedimos que vocês acreditem em si mesmos. Porque há 20 anos o Estado estava nos últimos lugares dos índices da educação, e hoje celebramos essa imensa conquista com uma escola pública entre as melhores do país. Isso não é pouca coisa”, disse Tião Viana para alunos e professores.

Mas qual o segredo?

A nota da escola Getúlio Vargas é motivo de orgulho, alcançando um impressionante 7,6. Mesmo em primeiro lugar na Região Norte, a média geral do Acre no Ideb, no ensino fundamental, é de 5,8. Uma das professoras da escola, Maria Aunice, revela que não existe uma fórmula.

“Eu me sinto emocionada por termos o governador aqui hoje nos dando esse reconhecimento. Na Getúlio Vargas, nós fazemos educação, nós não brincamos de ensinar. Aqui não temos uma fórmula para dizer como alcançamos esse resultado, mas fizemos a educação com seriedade. E para o próximo ano queremos alcançar a nota 8”, conta a educadora.

O secretário de Estado de Educação e Esporte, Marco Brandão, vai além. Segundo ele, o resultado de escolas do interior do Acre, como a Getúlio Vargas e de outras de Brasileia, como a Escola Estadual Instituto Odilon Pratagi (primeiro lugar no Ideb do Acre no ensino fundamental II), foi motivado por um longo processo de fortalecimento da educação no estado nos últimos 16 anos.

“Foram vários investimentos para chegarmos a esse feito – infraestrutura nas escolas, formação inicial e continuada de professores, mas, sobretudo, orientações curriculares muito bem articuladas – e o trabalho do cotidiano, com planejamento e acompanhamento nas escolas”, ressalta.

Orgulho

Para a deputada estadual Leila Galvão, que estudou na escola Getúlio Vargas na infância, o resultado representa um grande orgulho para Brasileia. “É uma alegria total. Tive a felicidade de estudar nesta escola. Visito com frequência e conheço os profissionais sérios que fazem parte dela e fizemos parcerias fortes quando era prefeita. Agora, ela colhe seus resultados”, disse.

O deputado Daniel Zen também demonstrou sua alegria. “O que é decisivo para o sucesso de uma escola? Essa sintonia entre alunos, professores e a comunidade, para que um resultado como esse seja alcançado. O que é feito aqui não é importante somente para a vida individual dessas crianças, mas para o desenvolvimento do nosso Acre”, enfatizou.