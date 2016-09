Rio Acre atinge menor cota histórica e Depasa segue com ações emergênciais

O nível do Rio Acre continua baixando. Na manhã deste sábado, 17, o manancial registrou a marca de 1,30 metro, em Rio Branco, a menor cota da série histórica, de acordo com medição realizada pela Defesa Civil – seis centímetros a menos que no dia anterior.

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) segue executando ações do Plano de Contingência, implementado em julho deste ano, no intuito de garantir o funcionamento da rede que abastece a capital.

“Mesmo com as últimas chuvas, o processo de vazão está acelerado, em decorrência deste período de estiagem. Com isso, estamos avaliando as intervenções que executamos nas Estações de Tratamento de Água (ETA), e efetuaremos as adequações necessárias para os processos de captação e distribuição de água”, relata o diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães.

O gestor ressalta que diversas ações de infraestrutura foram realizadas durante este cenário de seca, e que novas medidas estão sendo adotadas.

“Na ETA II, foram instaladas novas tubulações e cinco bombas em três balsas flutuantes, onde mudaremos suas posições, além de realizar um processo de limpeza, para melhorar a captação. Já na ETA I, acionamos a bomba que estava instalada em um flutuante, e se houver necessidade, vamos reforçar a contenção de sacos de areia que foi feita para conduzir uma parte da correnteza do rio em direção à torre da estação”, declara Edvaldo Magalhães.

Magalhães destaca que a instituição também realiza a campanha “Nós contra o Desperdício”, que visa conscientizar a população sobre o uso racional de água. “Os trabalhos educativos estão sendo promovidos em diversos bairros, e a população vem respondendo de forma positiva a estas ações, porém, o momento é de alerta, e economizar água é fundamental”, disse.