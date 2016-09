Turismo lançará concurso de fotografia no Acre

Como parte da programação da Semana do Turismo, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer (Setul), lança o concurso de fotografias “Como Vejo Sua Cidade”. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 16, no Diário Oficial da União.

A novidade tem como objetivo fortalecer a prática do turismo interno e valorização das belezas do Acre. As inscrições se iniciam no dia 1o de outubro, e poderão ser feitas no sitewww.ac.gov.br. O resultado será divulgado em dezembro deste ano.

O concurso, que será lançado oficialmente na terça-feira, 20, é dividido em duas categorias: Servidores do Estado e Comunidade.

O classificado em primeiro lugar ganhará um final de semana na Pousada Ecológica Seringal Cachoeira, com quatro refeições inclusas, transfer e direito a um acompanhante.

O segundo lugar ganha um dia na mesma pousada, com direito a uma refeição, transfer e direito a um acompanhante. Cada participante poderá concorrer com apenas uma fotografia.

De acordo com a gestora da pasta, Rachel Moreira, o concurso irá fomentar e valorizar as produções fotográficas dos acreanos. “Temos ótimas fotografias dos nossos espaços públicos, e como forma de valorizá-las, abrimos esse concurso. Qualquer pessoa que goste de fotografar, mesmo de forma amadora, pode participar”, explica.