Polícia Militar apreende mais de 15 quilos de droga e três peruanos

A Polícia Militar (PM) de Cruzeiro do Sul (AC) apreendeu mais de 15 quilos de droga na manhã desta sexta-feira (16), com três homens de nacionalidade peruana. A prisão aconteceu na fronteira do Acre, no Ramal da Lua, no município de Rodrigues Alves (AC).

Com os suspeitos foi apreendido 15 quilos de droga, sendo maconha e cocaína, além de três armas,

sendo uma escopeta calibre 32’, uma espingarda calibre 16’ e um revólver calibre 38’ e o valor de R$ 452 e 30 soles peruanos.

De acordo com o comandante da Polícia Militar, Major Emílio Virgílio, a prisão é resultado de uma investigação do serviço de inteligência da Polícia Militar. Devido os acusados de tráfico terem sido presos em área de fronteira e serem de origem estrangeira, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal.