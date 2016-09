Tempo permanece instável durante todo o final de semana no Acre

A previsão é de tempo instável em todo o Acre durante o final de semana, segundo a Divisão de Meteorologia e Climatologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). No sábado (17), o sol deve aparecer entre muitas nuvens nas regiões leste e no sul do estado e o céu varia de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas à tarde.

Já no domingo (18) o tempo deve abrir na área. O céu varia de claro a parcialmente nublado, mas o calor e a umidade de umidade podem provocar pancadas de chuvas e trovoadas em áreas isoladas, no períodos da tarde e noite.

Enquanto isso, a previsão para o Vale do Juruá é de o céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas nos dois dias. Há ainda possibilidade de temporais em áreas isoladas em todo o Acre. Com informações G1