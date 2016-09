Multivacinação vai ser aberta segunda-feira

O Ministério da Saúde anunciou o envio de 300 mil de doses extras de vacinas para os postos de saúde do Acre para a Campanha Nacional de Multivacinação de 2016, que se inicia na próxima segunda-feira, 19, e vai até o dia 30 deste mês. Os pais ou responsáveis terão esses 12 dias de mobilização para levarem seus filhos para atualizar o Cartão de Vacinação. O público-alvo são menores de cinco anos, crianças de nove anos e adolescentes de 10 a 15 anos incompletos.

Serão 13 vacinas ao todo. No Acre, a maioria das doses é voltada contra a poliomielite, que esse ano teve alteração no esquema vacinal, que passou a ser de três doses da vacina injetável – VIP (2, 4 e 6 meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral – VOP (gotinha).