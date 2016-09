Coluna Bom Dia

Um e outra

Enquanto a preocupação de Marcus Alexandre é impedir o clima de “já ganhou” e manter a mobilização a militância empolgada com o resultado da pesquisa do Ibope, na oposição, Eliane Sinhasique está procurando chifre em cabeça de cavalo para desqualificar o instituto.

Fraude?

Em seu Facebook, a deputada denunciou que a pesquisa seria uma “fraude”; que o período de execução registrado foi maior que o executado. Será que ela teve alguma assessoria especializada para fazer esse questionamento, ou foi só, mais uma vez, na base do improviso e do vamos ver se cola?

Intenção

O difícil da acusação de fraude é apontar um único interesse do Ibope em beneficiar o candidato Marcus Alexandre. Ou da Rede Amazônica, que nunca foi próxima aos governos do PT no Acre.

Endereço

Mas, a denúncia de Eliane tem só um objetivo: segurar a militância e evitar a debandada de candidatos e de apoios.

Silêncio

Até agora, é profundo o silêncio de alguns dos apoiadores da oposição. Gladson não deu uma palavra sobre a pesquisa, muito menos Petecão. Flaviano se pronunciou com estranheza pelos números.

Bancada

A Frente Popular, agora, quer estimular a eleição de uma poderosa bancada de vereadores. Os candidatos se animaram com a pesquisa. E os da oposição não só balançaram, como ficaram temendo ainda mais a força das lideranças para puxar seus favoritos.

Maçons

Discretamente, como é do seu feitio, as lojas maçônicas da Capital receberam os principais candidatos a prefeito para conhecer as propostas, Foi na quinta-feira passada, em horários distintos.

Água

O Doutor Friale deu a notícia que vai salvar a eleição da Capital. Ele afirma que acabou a estiagem e vai começar a chover, a partir de agora. Com isso, vai ter água no Rio Acre para atracar a balsa e levar os perdedores da eleição para Manacapuru. O surubim já chorava temendo que a balsa encalhasse na gameleira.

Pode isso, Arnaldo

Na sexta-feira, o prefeito Marcus Alexandre compareceu à pelada que marcou o primeiro evento com a nova iluminação na quadra do bairro Benfica: um rachão de futebol. E o prefeito jogou de atacante e até marcou um gol… que foi anulado pelo bandeirinha.

Impedido

Pois não é que o bandeirinha marcou impedimento do prefeito no lance? Impedimento em quadra de pelada! É corajoso esse bandeirinha! Ontem, Marcus Alexandre, além de comemorar a pesquisa, lamentava o gol, para ele, roubado.

Gael

Marcus Alexandre pode até ter 62% das intenções de votos, mas o campeão de popularidade na campanha não é ele. É seu filho, o pequeno Gael. Toda vez que uma foto do prefeito com o filho aparece no Facebook são milhares de visualizações.

Popular

Uma foto recente de Gael bateu até mesmo a cicleata do prefeito, uma das postagens mais compartilhadas da campanha.

Defesa

O PT regional repassou a todos os candidatos do partido, majoritários e proporcionais a orientação do diretório nacional de que todos devem se engajar na defesa de Lula e denunciar a perseguição que ele estaria sofrendo.

Solidário

No Acre, Lula sabe que pode contar com a solidariedade permanente do governador Tião Viana e do senador Jorge Viana.

2018

Se for verdade que a eleição de agora é só uma prévia para 2018, os futuros candidatos devem estar olhando com preocupação o índice de aprovação do prefeito Marcus Alexandre. Ele se credencia, se quiser um dia concorrer, ao cargo que desejar.

Esforço

Na reta final de campanha, o senador Petecão está correndo literalmente o interior. Nos últimos dias, fez comício em pelo menos cinco municípios, um grande esforço para poio de seus candidatos.

Calados

Em Plácido de Castro e Santa Rosa, candidatos que poderão herdar os votos dos prefeitos presos estão calados a respeito do problema. O importante é assegurar os votos e, depois do dia dois, tomar posição.

Lei

A partir de ontem, nenhum candidato pode ser preso até a eleição, exceto por flagrante delito. Há quem esteja respirando aliviado com essa decisão legal.

Presos

Os três prefeitos presos devem continuar assim. Há indícios de que eles poderiam ajudar a destruir provas, se ficarem soltos.

Indiciado

A procuradoria Geral de Justiça – PGR – abriu processo contra o senador Valdir Raupp, de Rondônia, acusado de ter recebido R$ 500 mil de propina da construtora OAS.

Critérios

O Ministério do Trabalho tem dois critérios para avaliar o emprego no país hoje: O RAIS e o CAGED. O Acre é o único estado listado nos dois levantamentos como gerador de empregos em 2015.

Ameaça

Como previsto, o que sobrou do Comando Vermelho está fazendo ameaças pelas redes sociais, tentando espalhar o terror na população. Há que se resistir e não fazer o jogo de bandidos. Há que se resistir às ameaças.

Fies

Há uma grave preocupação com pelo menos três mil estudantes acreanos que não conseguem renovar seus cadastros e inscrições no FIES, por problemas do Governo Federal. Pior é o boato de que o programa será cortado. Faculdades e estudantes merecem uma explicação urgente do governo.

Haitianos

Os haitianos que chegaram aos milhares no Acre estão indo embora, rumo ao México e, de lá, para os Estados Unidos. Cansaram do Brasil. Vão enfrentar dificuldades ainda maiores por lá.

Greve

Servidores da Saúde têm indicativo de greve a partir de segunda-feira. Notícia muito ruim e que pode atingir a população. Que prevaleça o bom senso e o diálogo.

Pesca

A secretaria da Pesca cancelou seis mil carteiras e inscrições de pescadores acreanos que moravam em Rio Branco, mas eram cadastrados no interior. Gente que só pescou em festa junina.

Propostas

Um leitor da coluna comentou que a candidata Eliane Sinhasique precisa andar mais pela cidade e parar de prometer o que já existe. Disse o internauta que prometer criar o que já funciona é muito esquisito.

Exemplos

O leitor deu exemplos do que a candidata falou na entrevista da TV Acre: Clínica do homem: já existe; controle de resíduos sólidos, já existe; formulário eletrônico no atendimento de Saúde, já funciona. “Será que ela não sabe disso?”, perguntou.

Índios

Muito preocupante o relatório sobre a morte de indígenas no país. O Acre é um estado diferenciado em relação ao problema, mas mesmo aqui há problemas que precisam ser equacionados. Mas, a coisa fica feia em Mato Grosso do Sul e no Sul do país.

Depósitos

Um dos prefeitos presos por corrupção no Estado terá que se explicar muito. Foram descobertos nada menos que 97 depósitos de dinheiro, de valores diversos, em sua conta bancária, feitos por empresas envolvidas no esquema. Uma situação indefensável.

Desistindo

A coisa é tão séria que o advogado do prefeito estaria pensando em abandonar a defesa, por não ver qualquer possibilidade de explicar os depósitos. E olha que a autoridade em questão não é simplória nem iniciante na vida pública. Tem curso superior e sabe muito bem o que faz.

Ufac

Moisés Diniz afirmou ter assumido a luta por implantar um campus completo da Ufac entre Tarauacá e Feijó para atender a juventude dos dois municípios. Algo parecido com o que propunha Sibá Machado.

Luta

Não é projeto fácil, antes caro e complexo. Mas, o “Cacique” está pintado para a luta… Só não fala mais no marketing multinível…

Militância

Com ele, o trabalho não para, mesmo disparado no Ibope. Marcus Alexandre pediu para a militância não se acomodar ante aos números positivos divulgados neste fim de semana.

Salgado

Enquanto isso, Jorge Viana troca ideias com Sebastião Salgado, o famoso fotógrafo. Ele foi barrado uma vez na região dos índios isolados. Dia 22, ele fará palestra na Ufac. Salgado é doutor em Economia.

Líder

Em Cuiabá, quem lidera as pesquisas para prefeito é o Procurador Mauro, do PSOL, com 30%. Desgaste total das lideranças regionais.

Saúde

A Saúde foi considerada o maior problema da Capital, na pesquisa do Ibope. E vem greve no setor a partir de amanhã.