Financiamento de veículos tem queda de 19,8%, no Acre

Estado do Acre tem queda no número de veículos financiados nos oito primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Até o mês de agosto 9.543 veículos foram financiados no Estado, o que representa uma queda de 19,8%, uma redução em números absolutos de 2.359 financiamentos. Os dados incluem automóveis leves, motos e pesados.

O levantamento é da Unidade de Financiamentos da Cetip, que opera o maior banco de dados privado de informações sobre financiamentos de veículos do país, o Sistema Nacional de Gravames (SNG).

No acumulado do ano foram vendidos a crédito 5.559 automó- veis leves, entre novos e usados, o que contra os 7.196 vendidos no mesmo período de 2015, representa uma baixa de 22,7%.

A região Norte acumulou 181.849 financiamentos de veí- culos nos primeiros oito meses do ano, retração de 19,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Deste total, os automó- veis leves foram responsáveis por 104.630 das operações.

O total de veículos financiados no Brasil no acumulado do ano somaram 3.056.788 unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, queda de 15,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desse total, foram vendidos a crédito 1.178.650 veículos novos e 1.878.138 usados.

O SNG é uma base privada de abrangência nacional que reúne as informações sobre restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de concessão de crédito. Essa base é consultada e atualizada em tempo real pelas instituições financeiras.