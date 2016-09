Saúde delibera paralisação para outubro

Os servidores estaduais da Saúde deliberam por uma paralisação por tempo indeterminado para o próximo dia 18 de outubro, em assembleia ocorrida no fim da tarde da última sexta-feira, no auditório da Hospital Geral de Clínicas. “Além das condições de trabalho, como a falta de pessoal e a defasagem salarial já ultrapassa os30%”, lamentou o tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), Adaílton Cruz.

Segundo ele, há seis anos que a categoria não tem nenhuma recomposição dos salários. “Como prestar um serviço de qualidade se não temos nem, sequer como manter as nossas casas?”, lamentou.

O sindicalista falou do drama dos mais de três mil trabalhadores contratados sem concurso público que estão impedidos da progressão na carreira. A questão da falta de acordo coletivo para o pessoal contratado pelo programa Pró-Saúde, que desta vez, entrará nn a pauta de negociação com o governo.

Destacou que se o governo insistir em não abrir um canal de negociação com o Sintesac, os serviços prestados a população na área de saúde serão paralisados, porque só manterão 30% que determina a legislação trabalhistas nos locais de urgência e emergência. “Se for preciso paralisar as atividades, vamos fechar os postos de saúde mantidos, pelo governo do Estado”, avisou o dirigente sindical.

O presidente da Comissão Provisória do Sintesac, João Batista Ferreira dos Santos, elogiou a iniciativa da categoria de dá um ultimato ao “patrão”. Lembrou que a equipe de negociação do Estado assinou um documento, garantindo a concessão de um reajuste salarial no primeiro semestre deste ano, mas a proposta nunca chegou a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), conforme o acordado, com o Sintesac “Acho que deveria pelo menos, dar uma satisfação aos trabalhadores”, desabafou .

Acrescentou ainda que o ato público acontecerá em frente ao Palácio Rio Branco. Por isso, convida todos os servidores para participar deste movimento em defesa do cumprimento do acordo, com o Sinteac. “Vamos fazer um grande movimento, mas a participação da nossa categoria é essencial”,finalizou o presidente da Comissão Provisória do Sintesac.