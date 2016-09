Explosão em bairro de Nova York deixa vários feridos

Uma explosão no bairro de Chelsea, em Manhattan, Nova York, deixou feridos na noite deste sábado (17). De acordo com as autoridades da cidade, há 29 feridos confirmados, um com gravidade. O prefeito da cidade, Bill de Blasio, declarou que foi uma explosão intencional, mas não há indicação no momento de que tenha sido um atentado terrorista.

Fontes policiais dizem que as investigações preliminares apontam que a explosão ocorreu em um contêiner de lixo em uma rua de Chelsea. A polícia local emitiu um alerta aconselhando motoristas a evitar a área. O FBI participa da apuração do caso.

O prefeito também afirmou que aparentemente não há ligação com uma explosão ocorrida na cidade de Nova Jérsei mais cedo neste sábado.

Uma testemunha disse à Reuters que a explosão aconteceu na rua 23. Centenas de pessoas teriam sido vistas fugindo do entorno, enquanto a polícia isolava o local.

Um possível segundo aparato explosivo teria sido encontrado próximo ao local, de acordo com o Twitter da polícia, e está sendo analisado.