Ninguém acerta as dezenas sorteadas na Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1857 da Mega Sena, realizado neste sábado (17/09) no Caminhão da Sorte da CAIXA estacionado perto da igreja da Candelária, no Boulevard Olímpico, Rio de Janeiro (RJ). Os números sorteados foram: 13-23-25-35-52-53. O prêmio acumulado para o próximo sorteio é de R$ 32 milhões.

A quina teve 198 acertadores, que vão receber cada um o prêmio de R$ 14.706,29. Já a quadra teve 5.600 apostas vencedoras. Cada um deles irá receber R$ 742,81.

Os sorteios da Mega-Sena são promovidos pela Caixa Econômica Federal duas vezes por semana, às quarta-feiras e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quem quiser participar, pode comprar seu bilhete até às 19h do dia do sorteio (no horário de Brasília), em qualquer lotérica do Brasil.