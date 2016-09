Homens são presos por retirada ilegal de castanheira

Dois homens, ambos de 49 anos, foram presos em flagrante na tarde de sexta-feira (16) por retirada ilegal de castanheira, árvore protegida por lei.

As prisões ocorreram no km 13 do Ramal Lumeira, zona rural do município de Capixaba, a 72 quilômetros de Rio Branco. A dupla foi levada para a delegacia da cidade para prestar esclarecimentos.

O capitão Samir Freitas, do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), disse ao G1que a dupla foi presa durante um patrulhamento de rotina na região. A derrubada teria sido ordenada pelo proprietário da fazenda. Freitas não precisou a quantidade de madeira retirada da fazenda. “A equipe ouviu o barulho da motoserra e foi averiguar. Foram apreendidos também equipamentos e combustível”, disse. Com informações do G1.